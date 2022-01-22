Акции Netflix упали на 20 % из-за замедления роста числа подписчиков

Акции Netflix упали на 20 % из-за замедления роста числа подписчиков

Компания Netflix отчиталась о финансовых показателях по итогам четвёртого квартала 2021 года. Несмотря на то, что стриминговый сервис показал хорошие результаты в отчётном периоде, курс акций компании рухнул на 20 % до самого низкого уровня с июня 2020 года. Причиной этого стало замедление роста количества подписчиков платформы.

Источник изображения: Jade87 / Pixabay

Объём выручки за отчётный период составил $7,71 млрд, что соответствует ожиданиям аналитиков. При этом прибыль на акцию равна $1,33 вместо прогнозируемых $0,82. Количество платных подписчиков выросло на 8,28 млн вместо ожидаемых 8,19 млн человек. Несмотря на то, что этот показатель оказался выше ожиданий аналитиков, он существенно уступает результатам за аналогичный период 2020 года, когда пользовательская база выросла на 8,5 млн подписчиков. Компания прогнозирует дальнейший рост подписчиков на уровне 2,5 млн человек в первом квартале 2022 года, что существенно меньше 3,98 млн подписчиков, которые присоединились к сервису в первом квартале 2021 года.

Ещё Netflix заявила о намерении выпускать более взвешенный контент, а также о планах представить первые крупные премьеры года в марте. Однако похожий план был озвучен в преддверии четвёртого квартала, поэтому инвесторы ожидали более существенного прироста пользовательской аудитории по итогам трёхмесячного отрезка. В конце 2021 года Netflix выпустила новые телешоу и фильмы, которые должны были выйти ранее. Это должно было способствовать расширению аудитории, но не принесло должного результата.

В компании заявили, что основной причиной замедления роста пользовательской базы стал высокий уровень конкуренции с другими стриминговыми сервисами, хотя ранее представители Netflix заявляли, что компании вроде Apple и Disney не смогут оказать значительного влияния на рост аудитории со своими стриминговыми сервисами. «У потребителей всегда был большой выбор, когда дело доходило до развлечений. Конкуренция только усилилась за последние 24 месяца, поскольку разные компании по всему миру продвигают свои собственные стриминговые сервисы. Хотя эта конкуренция может оказать влияние на уровень роста нашей аудитории, она продолжает увеличиваться во всех странах и регионах присутствия платформы», — говорится в сообщении Netflix.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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