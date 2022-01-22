Instagram запускает платную подписку

Одна из самых популярных социальных сетей в Украине и в мире Instagram запускает новую услугу для тех, кто мечтает зарабатывать деньги себе на жизнь в Интернете. Сервис уже находится на этапе тестирования.

В Instagram станет намного выгоднее трудиться блогерам. Любой желающий в скором времени получит возможность запустить платную подписку, чтобы монетизировать свой контент, получая деньги от подписчиков.

Как сообщил в Twitter глава Instagram Адам Моссери, на сегодняшний день сервис по запуску платной подписки доступен только десяти блогерам из Соединенных штатов Америки. В числе прочих возможность испытать новую услугу социальной сети получили баскетболистка Седона Принс, певец Alan Chikin Chow и известный художник Дон Аллен Стивенсон.

"Подписка - один из лучших способов получить предсказуемый доход. Этот способ не зависит от ваших карьерных достижений. Создатели делают то, что они делали и при этом зарабатывают на жизнь", - объяснил Моссери.

Фолловеры, которые оформят платную подписку, получат доступ к эксклюзивным Stories и стримам. Ожидается, что сервис будет запущен в ближайшее время, в течение нескольких месяцев число блогеров, которые смогут воспользоваться услугой, будет расти.

Напомним, знаменитая голливудская актриса Анжелина Джоли побила мировой рекорд регистрации в Instagram.