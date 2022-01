В Twitter появились NFT-аватары — они шестиугольной формы

Сервис микроблогов Twitter анонсировал инструмент, с помощью которого пользователи смогут размещать изображения принадлежащих им NFT-токенов в качестве картинок профиля. Такие картинки имеют шестиугольную, а не традиционную круглую форму.

Источник изображения: #twitter#.com

На начальном этапе функция доступна только в iOS-версии приложения и только для подписчиков сервиса Twitter Blue. Для установки коллекционного изображения к профилю пользователя подключается криптокошелёк, в котором хранятся NFT. Чтобы отличать эксклюзивные картинки от любых других, аватары с их изображениями имеют шестиугольную, а не круглую форму. Коснувшись такой картинки, приложение выводит дополнительную информацию по ней, а также сведения о её владельце. Как и многие другие технологические компании, Twitter следует за последними трендами, включая NFT — криптоактивами, подтверждающими право владения различными цифровыми товарами, включая изображения, видеозаписи и недвижимость в виртуальных мирах.

gm!

You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.#twitter#.com/HFyspS4cQW