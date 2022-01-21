В Twitter появились NFT-аватары — они шестиугольной формы

В Twitter появились NFT-аватары — они шестиугольной формы

Сервис микроблогов Twitter анонсировал инструмент, с помощью которого пользователи смогут размещать изображения принадлежащих им NFT-токенов в качестве картинок профиля. Такие картинки имеют шестиугольную, а не традиционную круглую форму.

Источник изображения: #twitter#.com

На начальном этапе функция доступна только в iOS-версии приложения и только для подписчиков сервиса Twitter Blue. Для установки коллекционного изображения к профилю пользователя подключается криптокошелёк, в котором хранятся NFT. Чтобы отличать эксклюзивные картинки от любых других, аватары с их изображениями имеют шестиугольную, а не круглую форму. Коснувшись такой картинки, приложение выводит дополнительную информацию по ней, а также сведения о её владельце. Как и многие другие технологические компании, Twitter следует за последними трендами, включая NFT — криптоактивами, подтверждающими право владения различными цифровыми товарами, включая изображения, видеозаписи и недвижимость в виртуальных мирах.

gm!
You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.#twitter#.com/HFyspS4cQW

Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022

В прошлом году сервис микроблогов добавил пользователям возможность получать и отправлять биткоины. По данным компании DappRadar, в прошлом году рынок NFT достиг объёма в $25 млрд, хотя под конец года аналитики отметили замедление его роста. Сторонники данной технологии и вообще подхода Web 3.0 утверждают, что NFT фактически децентрализует право собственности онлайн, а представители творческих профессий получили возможность зарабатывать напрямую, не доверяя этой задачи технологическим платформам.

OpenSea is down
Twitter uses OpenSea’s API for loading NFTs
Therefore, Twitter’s NFT feature is down#decentralization pic.#twitter#.com/Etqjvwhi9Y

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 20, 2022

К слову, вскоре после анонса новой функции исследователь вопросов безопасности Джейн Маньчунь Вон (Jane Manchun Wong), заметила, что из-за сбоя на популярнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea токенизированные изображения в Twitter не загружались. В OpenSea инцидент никак не прокомментировали.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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