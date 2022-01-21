Meta заинтересовалась рынком NFT — компания разрабатывает инструменты для создания, демонстрации и торговли токенами

Meta работает над продуктами, позволяющими пользователям создавать, продавать и демонстрировать NFT. Команды социальных сетей Facebook и Instagram готовят функцию, которая позволит пользователям выставлять свои NFT на личных страницах.

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Люди, знакомые с вопросом, также заявляют, что Meta работает над инструментом для создания NFT. Кроме того, сообщается, что компания планирует запустить собственный рынок невзаимозаменяемых токенов, где пользователи смогут покупать или продавать цифровые произведения искусства и предметы коллекционирования.

Все усилия Meta в сфере NFT находятся на ранней стадии, и планы компании ещё могут измениться. Однако интерес компании к NFT не удивителен, ведь их популярность в прошлом году резко выросла, что привело к созданию рынка объёмом около $40 миллиардов. Доминирующая в отрасли торговая площадка OpenSea, которая получает 2,5 % от всех транзакций с NFT, в этом месяце заработала $300 миллионов, а оценивается она в $13 миллиардов. Ещё шесть месяцев назад торговая площадка зарабатывала $100 миллионов и оценивалась в $1,5 миллиарда. Криптовалютная биржа Coinbase запускает собственный рынок NFT. Twitter тестирует возможности демонстрации невзаимозаменяемых токенов, а Reddit представил собственную коллекцию NFT-аватаров.

Интерес Meta к сфере NFT последовал за прошлогодним заявлением главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), который сказал, что NFT однажды можно будет использовать для поддержки рынка цифровых товаров в продвигаемой им метавселенной. Планы Meta также помогут цифровым художникам монетизировать свои произведения.

Глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) в декабре заявил, что он активно изучает NFT, но не раскрыл конкретных подробностей. Однако люди, знакомые с вопросом, сообщают, что Instagram на данном этапе проводит внутреннее тестирование функции демонстрации NFT. Сообщается, что проект Instagram в сфере NFT в данный момент возглавляет Стефан Карсиэль (Stephane Kasriel), который сейчас занимает должность главы отдела платёжных сервисов и криптовалют Meta. По словам людей, знакомых с вопросом, криптовалютный кошелёк Meta Novi, запущенный в качестве пилотного проекта в октябре прошлого года, будет иметь огромное значение для планов компании в сфере NFT.

Meta пока никак не комментирует сообщения о своей работе в сфере NFT.



