Владелец TikTok распускает инвестотдел из-за давления китайских властей

ByteDance, компания владелец TikTok, распускает свой инвестиционный отдел. Причиной являются намерения китайских регуляторов ограничить способность крупных технологических компаний делать инвестиции, сообщает Bloomberg.

Фото: caixinglobal.com

ByteDance, крупнейший стартап мира, оцениваемый в $140 млрд, распускает свою команду по венчурным инвестициям, занимавшуюся многообещающими стартапами.

Отдельный инвестиционный отдел, который вкладывался в компании, помогающие ByteDance в ее основной деятельности, будет переформатирован, а часть заключенных сделок отменена, сообщает источник издания на условиях анонимности.

Очередной виток регуляторной кампании

Такое решение было принято вскоре после того, как регуляторы объявили о намерении ограничить инвестиционную деятельность ByteDance, Tencent Holdings и Alibaba Group Holding. По мнению Пекина, множество соглашений, которые они заключают ежегодно, помогает им удерживать доминантное положение в сферах социальных сетей, компьютерных игр и онлайн-коммерции.

Китайский регулятор киберпространства (CAC) разрабатывает нормативы, обязывающими все компании, имеющие более 100 миллионов пользователей или 10 млрд юаней ($1,6 млрд) дохода, получать разрешение регулятора перед тем, как заключать инвестиционные соглашения, сообщает Reuters.

Хотя эти нормы еще не вступили в силу, решение ByteDance указывает, что они уже оказывают влияние на инвестиционную деятельность больших технологических компаний.

«Общее процветание»

Китайские интернет компании достигли своего нынешнего огромного размера, частично благодаря активным инвестициям в течение прошлого десятилетия. В частности, Alibaba и Tencent достигли доминирующего положения, пытаясь получить акции и места в совете директоров в каждом перспективном стартапе.

В последние годы к ним присоединился ByteDance — тоже в свое время привлекший их инвестиции — вложив значительные средства в стартапы в отраслях образования и услуг. Масштаб их инвестиций впечатляет — портфель одной только Tencent оценивается в $185 млрд.

Но эта ситуация идет вразрез с видением Си Цзиньпиня, который хочет заставить самые богатые корпорации и бизнесменов поделиться своим состоянием и поднять доходы сельских жителей.