Киберполиция задержала мошенника, продавшего в интернете несуществующих автомобилей на 1,5 млн грн

Киберполиция Киева задержала мужчину, который вместе с сообщниками продавал в интернете несуществующие автомобили.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.

25-летний житель Сумской области совместно с тремя знакомыми обманул граждан на площадках объявлений. Правонарушители продавали несуществующие автомобили при условии частичной предоплаты.

Общая сумма ущерба составляет 1,5 миллиона гривень.

“Злоумышленника, скрывавшегося от следствия и суда, задержали сотрудники управления противодействия киберпреступлениям Киева совместно со следователями Соломенского управления полиции в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По месту жительства полицейские провели обыск совместно с работниками роты полиции особого назначения Сумщины.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Его взяли под стражу с правом внесения залога. В настоящее время обвинительные акты в отношении участников мошеннической группировки направлены в суд. Процессуальное руководство осуществляет Соломенская окружная прокуратура Киева .

Напомним, в прошлом году Киберполиция поймала в Кривом Роге мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на свыше 300 тыс. гривень.