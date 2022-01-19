Власти Китая потребуют от интернет-гигантов получать одобрение на инвестирование или привлечение капитала

По данным источников ресурса Reuters, Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) подготовило новые директивы, согласно которым крупные китайские интернет-компании должны сначала получить одобрение, прежде чем они смогут инвестировать в проекты или привлекать средства для своих начинаний.

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Новые требования якобы распространяются на платформы с более чем 100 млн пользователей или выручкой более 10 млрд юаней ($1,58 млрд). Интернет-компании в секторах, включённых в «негативный список» (Negative list), опубликованный Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC) в прошлом году, тоже должны подавать заявку на одобрение.

Пока неясно, какого рода инвестиций или финансирования могут коснуться нововведения. Высокопоставленный источник в технологической отрасли выразил беспокойство по поводу того, что эти требования могут применяться к частным рыночным инвестициям, таким как раунды частного финансирования перед IPO.

Китай регулярно обновляет «негативный список», который запрещает иностранные инвестиции в такие сектора, как обязательное образование, пресса и добыча редкоземельных полезных ископаемых. В конце прошлого года NDRC выдвинула требование, чтобы компании из таких секторов получали одобрение регулирующих органов перед размещением своих акций за пределами страны.

Также с 15 февраля китайским компаниям, располагающим данными о более чем миллионе пользователей, необходимо будет пройти проверку на предмет безопасности, прежде чем размещать свои акции за границей.



