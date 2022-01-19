США начали проверку облачного сервиса Alibaba на предмет угрозы национальной безопасности

США начали проверку облачного сервиса Alibaba на предмет угрозы национальной безопасности

Американские власти инициировали проверку облачного сервиса китайской компании Alibaba. Цель проверки заключается в определении рисков, которые представляет облачная платформа для национальной безопасности США. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Tingshu Wang / Reuters

В сообщении сказано, что в рамках данного расследования основное внимание уделяется тому, как компания хранит и обрабатывает данные клиентов из США, включая личную информацию и интеллектуальную собственность. В ходе проверки планируется установить, имеют ли власти Китая доступ к данным клиентов Alibaba из США. Обеспокоенность американского правительства также вызывает возможность китайских властей ограничить доступ пользователей из США к хранящимся в облаке Alibaba данным.

В конечном счёте регулирующие органы США могут заставить китайскую компанию принять меры по снижению рисков или же вовсе ограничить доступ американцев к облачному сервису Alibaba. Источник отмечает, что ещё администрация бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) высказывала опасения по поводу безопасности облака Alibaba, но официальная проверка началась только после того, как пост главы государства занял Джозеф Байден (Joseph Biden).

По данным исследовательской компании Gartner, облачный бизнес Alibaba в США невелик, а годовой доход составляет менее $50 млн. Несмотря на это, Alibaba является четвёртым по величине поставщиком облачных услуг в мире. Проверку облачного бизнеса Alibaba в США осуществляет один из отделов Министерства торговли. Официальные представители Alibaba воздерживаются от комментариев по данному вопросу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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