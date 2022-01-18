Украина приняла участие в международной операции по закрытию популярного у преступников VPN-сервиса

VPNLab.net гарантировал полную анонимность в Интернете за 60 долларов в год.

Украина приняла участие в международной операции по закрытию популярного у преступников VPN-сервиса
Фото: europol.europa.eu

Украинская киберполиция приняла участие в международной операции под названием Overlord по ликвидации популярного у преступников VPN-сервиса VPNLab.net.

На сайте Европола сообщается, что основанный в 2008 году VPNLab.net предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адреса и обеспечения полной анонимности в Интернете всего за 60 долларов в год.

Благодаря этому сервис пользовался популярностью среди киберпреступников. В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, распространявшегося с использованием этого VPN-сервиса. Потерпевшие уплатили хакерам около 60 миллионов евро выкупа, сообщил украинский Офис генерального прокурора.

Серверы VPNLab.net размещались в десяти странах мира, в том числе и Украине. Во время международной операции правоохранители одновременно изъяли эти серверы, заблокировав работу сайта.

Фото: europol.europa.eu

В настоящее время устанавливают причастных к атакам вирусами-шифровальщиками с использованием этого сервиса.

Кроме Украины, в сделке приняли участие правоохранительные органы Великобритании, Канады, Латвии, Нидерландов, Германии, США, Венгрии, Франции, Чехии, а также Европол и Евроюст.

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