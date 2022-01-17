Возобновлена работа 95% сайтов, пострадавших во время кибератаки, - СБУ

В настоящее время возобновлена работа 95% сайтов, пострадавших от кибератаки на государственные ресурсы.

Об этом сообщила Служба сохранности.

"Установлено, что в ходе кибератаки произошло несанкционированное изменение страниц сайтов и поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти, которые использовали продукты одного и того же разработчика. Указанный разработчик тоже пострадал в ходе кибератаки. В атаке использованы уязвимости систем управления контентом сайта (OctoC) Log4j, а также скомпрометированные аккаунты сотрудников компании-разработчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены MBR записи (служебная информация на носителе, необходимая для доступа к данным) на отдельных серверах и пользовательских компьютерах. Причем это касается как операционных систем под управлением Windows, так и Linux.

В настоящее время идет сбор цифровых доказательств, анализ изобретенного вредоносного программного обеспечения и лог-файлов подвергшихся вмешательству систем.

"В настоящее время возобновили работу 95% сайтов, пострадавших в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу", - сообщили в СБУ .

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.