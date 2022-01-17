Возобновлена работа 95% сайтов, пострадавших во время кибератаки, - СБУ

Сейчас идет сбор цифровых доказательств, анализ найденного вредоносного программного обеспечения и лог-файлов подвергшихся вмешательству систем.

Возобновлена работа 95% сайтов, пострадавших во время кибератаки, - СБУ
Фото: пресцентр СБУ

В настоящее время возобновлена работа 95% сайтов, пострадавших от кибератаки на государственные ресурсы.

Об этом сообщила Служба сохранности.

"Установлено, что в ходе кибератаки произошло несанкционированное изменение страниц сайтов и поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти, которые использовали продукты одного и того же разработчика. Указанный разработчик тоже пострадал в ходе кибератаки. В атаке использованы уязвимости систем управления контентом сайта (OctoC) Log4j, а также скомпрометированные аккаунты сотрудников компании-разработчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены MBR записи (служебная информация на носителе, необходимая для доступа к данным) на отдельных серверах и пользовательских компьютерах. Причем это касается как операционных систем под управлением Windows, так и Linux.

В настоящее время идет сбор цифровых доказательств, анализ изобретенного вредоносного программного обеспечения и лог-файлов подвергшихся вмешательству систем.

"В настоящее время возобновили работу 95% сайтов, пострадавших в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу", - сообщили в СБУ.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствияхХакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствиях
Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты УкраиныФедоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины
ЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайтыЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайты
Microsoft обнаружила «деструктивное вредоносное ПО» в кибератаке на УкраинуMicrosoft обнаружила «деструктивное вредоносное ПО» в кибератаке на Украину
Бывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоинаБывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоина
Блок рекламы


Похожие новости
Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты УкраиныФедоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины
ЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайтыЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайты
В результате хакерской атаки пострадали 70 правительственных сайтов, - ГосспецсвязиВ результате хакерской атаки пострадали 70 правительственных сайтов, - Госспецсвязи
Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, - СБУВо время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, - СБУ
Хакеры атаковали более 1,6 млн веб-сайтов на базе WordPressХакеры атаковали более 1,6 млн веб-сайтов на базе WordPress
За ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной властиЗа ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной власти
ЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в ГерманииЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в Германии
СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв программы вакцинации в УкраинеСБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв программы вакцинации в Украине
СБУ в Харьковской области заблокировала ботоферму, которая работала на РоSSиюСБУ в Харьковской области заблокировала ботоферму, которая работала на РоSSию
Полиция разоблачила сеть сайтов компроматаПолиция разоблачила сеть сайтов компромата
Последние новости
Подгружаем последние новости