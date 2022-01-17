Microsoft прокомментировала атаку на украинские правительственные сайты

Компания Microsoft заявила, что обнаружила «вредоносное программное обеспечение» в системах, принадлежащих нескольким правительственным сайтам и сайтам организаций, связанных с правительством. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: ciobulletin.com

«Вредоносное программное обеспечение маскируется под программу-вымогатель, однако при активации злоумышленником зараженная компьютерная система выходит из строя. Мы делимся этой информацией, чтобы помочь остальному сообществу специалистов по кибербезопасности выявлять такие атаки и защищаться от них», — говорится в сообщении.

Microsoft не идентифицировала злоумышленников, стоящих за хакерской атакой и продолжает свой анализ. В компании добавили, что впервые вредоносное ПО было обнаружено 13 января.

Microsoft также заверила, что уже создала и развернула средства защиты от этого вредоносного ПО в ряде своих продуктов.

Напомним