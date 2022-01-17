СБУ заявила о ликвидации незаконной криптофермы в Одессе

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации незаконной криптофермы, деятельность которой сопровождалась воровством "промышленных объемов электроэнергии из государственного объекта критической инфраструктуры".

На сайте СБУ сообщается, что нелегальный майнинг проходил в одном из складов на территории Одессы. Технику подключили к государственной сети без разрешения.

"Противоправная деятельность могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе во время железнодорожных перевозок", - заявили в СБУ .

На складе, где была обустроена криптоферма, и у двух возможных организаторов майнинга провели обыски. Были изъяты 100 единиц компьютерной техники, средства связи и документация, якобы подтверждающая противоправную деятельность.

Изъятые предметы и материалы были направлены на экспертизу.

Подозреваемых по этому делу пока нет.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что прямого запрета на осуществление майнинга в Украине не существует, а потому в принципе он является легальным. Правительство Украины еще в 2018 году сообщало о намерении признать майнинг отдельным видом экономической деятельности, однако этого так и не произошло. Поэтому майнеры сейчас могут выбирать КВЭД на собственное усмотрение, например – 63.11 "Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность".

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон о виртуальных активах, который должен был легализовать биткоины и другие криптовалюты. Однако президент Владимир Зеленский наложил на него вето и депутаты до сих пор не рассмотрели предложения главы государства к этому законопроекту.