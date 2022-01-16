Microsoft обнаружила «деструктивное вредоносное ПО» в кибератаке на Украину

Microsoft обнаружила «деструктивное вредоносное ПО» в кибератаке на Украину

Специалисты корпорации Microsoft сообщили, что обнаружили «деструктивное вредоносное ПО» в системах, принадлежащих ряду государственных учреждений Украины, а также организаций, которые сотрудничают с властями страны.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

«Вредоносное ПО маскируется под программу-вымогатель, однако при активации организатором атаки приводит заражённую компьютерную систему в неработоспособное состояние. Мы публикуем эту информацию, чтобы помочь другим членам сообщества кибербезопасности обнаруживать эти атаки и защищаться от них», — говорится в официальном заявлении компании, которое приводит агентство Bloomberg.

Microsoft не удалось обнаружить каких-либо конкретных групп, которые могли бы стоять за атаками, однако анализ данных пока продолжается. Как уточнили в компании, впервые данное вредоносное ПО было обнаружено 13 января. Более того, в Microsoft уже предприняли меры для защиты от данной угрозы в дальнейшем.

«Мы уже разработали и развернули инструменты от этого вредоносного ПО в Microsoft 365 Defender Endpoint Detection и антивирусе, где бы эти продукты ни использовались: локально или в облаке. Мы пока не видим свидетельств того, что эти атаки используют какую-либо уязвимость в продуктах и сервисах Microsoft», — заключается в заявлении.

Напомним, в ночь на 14 января стали поступать сообщения о кибератаках на ресурсы украинских министерств образования и науки, аграрной политики и иностранных дел, недоступным также оказался сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Неизвестные разместили на взломанных ресурсах сообщения на украинском, русском и польском языках.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствияхХакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствиях
Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты УкраиныФедоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины
Бывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоинаБывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоина
Европарламент обвинили в нарушении законодательства ЕС в отношении передачи данныхЕвропарламент обвинили в нарушении законодательства ЕС в отношении передачи данных
ЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайтыЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайты
Блок рекламы


Похожие новости
С Microsoft Exchange случилась «проблема 2022 года», похожая на «проблему 2000»С Microsoft Exchange случилась «проблема 2022 года», похожая на «проблему 2000»
Google и Microsoft инвестируют в собственных облачных клиентов, чтобы отвоевать долю рынка у AWSGoogle и Microsoft инвестируют в собственных облачных клиентов, чтобы отвоевать долю рынка у AWS
Microsoft вслед за Facebook решила создать МетавселеннуюMicrosoft вслед за Facebook решила создать Метавселенную
Microsoft предупредил об усилении угрозы со стороны роSSийских хакеровMicrosoft предупредил об усилении угрозы со стороны роSSийских хакеров
Microsoft купила образовательную платформу TakeLessonsMicrosoft купила образовательную платформу TakeLessons
"Яндекс" на выходных подвергся самой крупной в истории рунета кибератаке"Яндекс" на выходных подвергся самой крупной в истории рунета кибератаке
После встречи с президентом США Google и Microsoft готовы потратить миллиарды на кибербезопасностьПосле встречи с президентом США Google и Microsoft готовы потратить миллиарды на кибербезопасность
Ошибка в настройке Power Apps привела к утечке данных 38 млн пользователей сервиса — вины Microsoft в этом нетОшибка в настройке Power Apps привела к утечке данных 38 млн пользователей сервиса — вины Microsoft в этом нет
Microsoft будет использовать блокчейн на базе Ethereum, чтобы награждать за доносы на пиратовMicrosoft будет использовать блокчейн на базе Ethereum, чтобы награждать за доносы на пиратов
Microsoft подала жалобу на контракт Amazon с Агентством национальной безопасности на $10 млрдMicrosoft подала жалобу на контракт Amazon с Агентством национальной безопасности на $10 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости