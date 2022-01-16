Microsoft обнаружила «деструктивное вредоносное ПО» в кибератаке на Украину

Специалисты корпорации Microsoft сообщили, что обнаружили «деструктивное вредоносное ПО» в системах, принадлежащих ряду государственных учреждений Украины, а также организаций, которые сотрудничают с властями страны.

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«Вредоносное ПО маскируется под программу-вымогатель, однако при активации организатором атаки приводит заражённую компьютерную систему в неработоспособное состояние. Мы публикуем эту информацию, чтобы помочь другим членам сообщества кибербезопасности обнаруживать эти атаки и защищаться от них», — говорится в официальном заявлении компании, которое приводит агентство Bloomberg.

Microsoft не удалось обнаружить каких-либо конкретных групп, которые могли бы стоять за атаками, однако анализ данных пока продолжается. Как уточнили в компании, впервые данное вредоносное ПО было обнаружено 13 января. Более того, в Microsoft уже предприняли меры для защиты от данной угрозы в дальнейшем.

«Мы уже разработали и развернули инструменты от этого вредоносного ПО в Microsoft 365 Defender Endpoint Detection и антивирусе, где бы эти продукты ни использовались: локально или в облаке. Мы пока не видим свидетельств того, что эти атаки используют какую-либо уязвимость в продуктах и сервисах Microsoft », — заключается в заявлении.

Напомним, в ночь на 14 января стали поступать сообщения о кибератаках на ресурсы украинских министерств образования и науки, аграрной политики и иностранных дел, недоступным также оказался сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Неизвестные разместили на взломанных ресурсах сообщения на украинском, русском и польском языках.



