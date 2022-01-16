Кибератака на правительственные сайты: Госспецсвязи опровергло повреждение реестра с данными автовладельцев

Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не был поврежден в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы. Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты Украины.

Отмечается, что специалисты Госспецсвязи вместе с коллегами из других органов продолжают расследовать кибератаку. В частности, была проработана ситуация по потере доступа к информационным ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

"Удалось установить, что в результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден", - говорится в сообщении.

В ведомстве прогнозируют, что уже в ближайшее время реестр возобновит свою работу. Для этого специалисты МТСБУ разворачивают новую чистую информационную инфраструктуру.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что за хакерскими атаками стоить РоSSия.