Кибератака на правительственные сайты: Госспецсвязи опровергло повреждение реестра с данными автовладельцев

В результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ.

Кибератака на правительственные сайты: Госспецсвязи опровергло повреждение реестра с данными автовладельцев
Фото: autocentre.ua

Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не был поврежден в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы. Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты Украины.

Отмечается, что специалисты Госспецсвязи вместе с коллегами из других органов продолжают расследовать кибератаку. В частности, была проработана ситуация по потере доступа к информационным ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

"Удалось установить, что в результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден", - говорится в сообщении.

В ведомстве прогнозируют, что уже в ближайшее время реестр возобновит свою работу. Для этого специалисты МТСБУ разворачивают новую чистую информационную инфраструктуру.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что за хакерскими атаками стоить РоSSия.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствияхХакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствиях
Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты УкраиныФедоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины
Бывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоинаБывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоина
Европарламент обвинили в нарушении законодательства ЕС в отношении передачи данныхЕвропарламент обвинили в нарушении законодательства ЕС в отношении передачи данных
ЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайтыЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайты
Блок рекламы


Похожие новости
Все доказательства указывают на то, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит РоSSия - МинцифрыВсе доказательства указывают на то, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит РоSSия - Минцифры
За атакой на правительственные сайты стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси, – СНБОЗа атакой на правительственные сайты стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси, – СНБО
Федоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты УкраиныФедоров назвал причину кибератаки на правительственные сайты Украины
СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератакам на правительственные сайтыСБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератакам на правительственные сайты
ЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайтыЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайты
"Это РоSSийская Федерация", - Данилов о кибератаках на правительственные сайты"Это РоSSийская Федерация", - Данилов о кибератаках на правительственные сайты
В результате хакерской атаки пострадали 70 правительственных сайтов, - ГосспецсвязиВ результате хакерской атаки пострадали 70 правительственных сайтов, - Госспецсвязи
Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, - СБУВо время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, - СБУ
Хакеры атаковали сайты правительства и "Дию"Хакеры атаковали сайты правительства и "Дию"
В Instagram появилась возможность встраивать профиль пользователя в сайтыВ Instagram появилась возможность встраивать профиль пользователя в сайты
Последние новости
Подгружаем последние новости