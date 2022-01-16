Все доказательства указывают на то, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит РоSSия - Минцифры

Кибератака – одно из проявлений гибридной войны РоSSии против Украины, продолжающейся с 2014 года

По состоянию на воскресенье, 16 января, все доказательства указывают на то, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит РоSSия.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, отметили в министерстве.

«Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве. Чаще кибервойска РоSSии работают против США и Украины, пытаясь с помощью технологий расшатать политическую ситуацию. Последняя кибератака – одно из проявлений гибридной войны РоSSии против Украины, которая длится с 2014 года», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ее цель – не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. "Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", - пишет пресс-служба.

“Отметим, что "Действие" не хранит персональных данных украинцев. Все они размещены в соответствующих реестрах, надежно защищенных. Приложение является только «мостом» между информацией из госреестров и пользователем. К примеру, вся медицинская информация, в частности данные для генерирования СOVID-сертификатов, размещена в Электронной системе здравоохранения. Данные о СНОКПП хранятся в реестре Государственной налоговой службы. А демографические данные – в Едином государственном демографическом реестре. И так далее”, – объяснило Минцифры.

Украинцев призвали не поддаваться панике, потому что все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.

“А объявления о возможности купить персональные данные являются аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Поле боя за безопасность и само существование нашего государства лежит в нескольких плоскостях – военной, дипломатической, исторической, а теперь еще и цифровой. Поэтому украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника”, – подытожило министерство.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что за хакерскими атаками стоит РоSSия.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой может стоять группа хакеров, связанных с разведкой Беларуси.