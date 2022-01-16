Google и Facebook обвинили в сговоре и манипуляции рынком онлайн-рекламы

Появились новые подробности о судебном иске, поданном генеральными прокурорами нескольких штатов США против Google . В минувшую пятницу были обнародованы документы, которые проливают свет на потенциальные манипуляции с продажами рекламы. В иске утверждается, что Google сохранила контроль над рынком онлайн-рекламы, на котором она доминирует, завышая цены на рекламу брендов и подавляя конкуренцию со стороны других рекламных бирж.

Источник изображения: The Guardian

В иске, поданном в декабре 2020 года, сообщается, что Google ввела в заблуждение издателей и рекламодателей относительно цены и процесса проведения рекламных аукционов. На момент подачи иска многие документы, а также части самого иска, были отредактированы для ознакомления, но затем решением суда они стали доступны для общественности в первоначальном виде.

Согласно обнародованным документам, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg, на снимке выше справа) и генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai, на снимке слева) были осведомлены о сделке о сотрудничестве двух компаний для потенциального манипулирования продажами рекламы, и утвердили её.

По данным Wall Street Journal, в иске указано, что «Google присваивала себе разницу между фактической и оглашаемой издателям и рекламодателям стоимостью рекламы, и использовала средства для манипулирования будущими аукционами для расширения своей цифровой монополии». В документах также цитируются внутренние сообщения, в которых сотрудники Google писали, что использовали «инсайдерскую информацию» для развития бизнеса.

Также утверждается, что руководители Facebook (ныне Meta) и Google заключили сделку, якобы гарантирующую, что Facebook будет участвовать в торгах на размещение онлайн-рекламы и получать её определённую долю. Согласно иску, главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), занимавшая ранее пост вице-президента Google по онлайн-продажам, недвусмысленно заявила в 2018 году, что «это имеет большое значение в стратегическом плане», говоря о сделке, в которой участвовал гендиректор Facebook.

Когда обе стороны выработали условия соглашения, «команда отправила электронное письмо, адресованное непосредственно генеральному директору» Цукербергу. Если выяснится, что Пичаи лично одобрил сделку, его могут признать причастным к расширению монополии Google на рекламном рынке посредством манипуляций. Представитель Google сообщил агентству AP, что, хотя сделка не была секретом, было бы неверным утверждать, что Пичаи её одобрил.

«Каждый год мы подписываем сотни соглашений, не требующих одобрения генерального директора, и это не исключение», — сказал представитель компании. Также в заявлении представителя Google Питера Шоттенфелса отмечено, что иск «полон неточностей и не имеет юридической силы».

В свою очередь, представитель Meta Крис Шро (Chris Sgro) заявил в пятницу, что соглашение компании об аукционе рекламных объявлений с Google и аналогичные соглашения с другими платформами для размещения рекламы «помогли повысить конкуренцию за размещение рекламы». «Эти деловые отношения позволяют Meta приносить больше пользы рекламодателям, при этом справедливо компенсируя издателям, что приводит к лучшим результатам для всех», — сообщил Шро.



