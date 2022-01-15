За атакой на правительственные сайты стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси, – СНБО

"Атака была лишь прикрытием для более деструктивных действий, последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем".

За кибератакой на сайты государственных органов Украины в ночь на 14 января может стоять группа хакеров, связанных с разведкой Беларуси.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил в интервью агентству Reuters.

По словам Демедюка, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, что похоже на то, которое использовала группа связанная и с роSSийской разведкой. Он отметил, что за хакерскую атаку ответственна группа, известная как UNC1151.

Заместитель секретаря СНБО уточнил, что хакерская атака произошла для "более деструктивных действий, происходящих вне поля общественного зрения".

"Это группа кибершпионажа, связанная со спецслужбами Беларуси... Атака на сайты была лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем... Группа, специализирующаяся на кибершпионаже, связана с роSSийскими спецслужбами и для своих атак прибегает к вербовке или работе под прикрытием своих инсайдеров в нужной компании", – отметил Сергей Демедюк.

Он предположил, что хакеры использовали Google Translate для перевода на польский.

"Понятно, что таким примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельство того, что злоумышленники "сыграли" на польско-украинских отношениях, которые с каждым днем становятся крепче", - сказал заместитель секретаря СНБО.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что за хакерскими атаками стоит РоSSия.