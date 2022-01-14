СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератакам на правительственные сайты

"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератакам на правительственные сайты
Фото: пресцентр СБУ

Служба безопасности Украины вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует кибератаку на правительственные сайты, произошедшую в ночь на 14 января. Специалисты выявили отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ вместе с Госспецсвязи и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, произошедшую в ночь с 13 на 14 января 2022 года", - говорится в сообщении.

"Сейчас, в конце дня, мы можем с большой вероятностью утверждать, что имела место так называемая supply chain attack, то есть атака на цепь поставок. Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", - отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что правоохранителям было важно установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов.

"В течение выходных специалисты продолжат работы по расследованию с целью установления его заказчиков и последующей официальной атрибуции. Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ. Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов влады. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

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