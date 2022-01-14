Хакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствиях

В Нацбанке Украины рассказали о последствиях ночной хакерской атаки на НБУ, ПриватБанк и другие банки Украины. К счастью, хакеры не сумели получить доступ к банковским интернет-ресурсам.

Пресс-служба НБУ сообщила о попытках хакерских атаках на сайты Нацбанка, ПриватБанка и других банков Украины. В сообщении говорится, что в течение нескольких последних дней было зафиксировано несколько хакерских атак на сайт НБУ, а также на сайты других банков Украины.

Прошлой ночью, с 13 на 14 января, массированной хакерской атаке подверглось много правительственных сайтов Украины, а также сайты НБУ, ПриватБанка и других банков нашей страны.

К счастью, все кибератаки были банками нейтрализованы, и все украинские финучреждения продолжают работать в штатном режиме. Все деньги вкладчиков, финансовые операции, а также банковская тайна остались под защитой. Хакеры не смогли взломать банковские сайты, хотя с правительственными сайтами им это удалось.

"Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме", - сообщила пресс-служба НБУ.

При этом банковская система электронных платежей, межбанковские платежи, сайты банков и внутренние компьютерные сети продолжают работать без сбоев.

"Защита Национального банка и банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом: с применением новейших технологий киберзащиты, эффективным использованием комплексов и систем защиты, а также механизмов обмена информацией о кибератаках и киберинцидентах между Центром киберзащиты Национального банка, другими государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и др.",- говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Пари этом НБУ призвали все украинские банки, а также другие финучреждения усилить систему защиты, поскольку вполне вероятно, что подобные кибератаки будут повторяться и будут становиться все изощреннее.

Напомним, при этом внутренние операционные системы банков нередко дают сбои и без хакерских атак. В частности, в декабре прошлого года ПриватБанк продал своим клиентам доллары по цене евро.