Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Для северокорейских хакеров 2021 год стал одним из самых успешных в истории.

Северная Корея в 2021 году совершила по меньшей мере семь атак на криптовалютные платформы. В результате были изъяты цифровые активы на сумму почти 400 миллионов долларов США , что сделало 2021-й год одним из самых успешных для хакеров в истории.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет экспертов по блокчейну Chainalysis.

"С 2020 по 2021 год количество хакерских операций, связанных с Северной Кореей, выросло с четырех до семи, а количество средств, полученных от этих взломов, возросло на 40%", – говорится в отчете.

Как отмечают эксперты, как только Северная Корея "получила контроль над средствами, она начала тщательный процесс отмывания, чтобы скрыть и вывести деньги".

По данным Chainalysis, в основном деятельность хакеров, связанных с КНДР , была направлена на инвестиционные компании и централизованные биржи. Хакеры применяли атаки фишинга, вредоносные программы, а также современную социальную инженерию для выкачивания средств из организаций.

Сообщается, что значительную часть кибератак, вероятно, провела находящаяся под санкциями хакерская группировка Lazarus Group. Группировку обвиняли в взломе международных банков, клиентских аккаунтов, а также в кибератаке в 2014 году на компанию Sony Pictures Entertainment.

По данным Chainalysis, Пхеньян также активизировал усилия по отмыванию украденной криптовалюты, расширив использование программных инструментов. В докладе говорится, что исследователи обнаружили 170 млн долларов неотмытых запасов криптовалюты, полученной в результате 49 кибератак с 2017 по 2021 год.

The Guardian отмечает, что эксперты ООН обвиняли КНДР в использовании украденных средств для поддержки развития программ ядерных и баллистических ракет в обход санкций.

Издание напоминает, что в прошлом году США обвинили в многолетней хакерской деятельности трех программистов из КНДР , работающих на северокорейскую разведывательную службу. По данным США , киберпреступления были нацелены на хищение более 1,3 млрд долларов в обычной валюте и криптовалюте. Кроме того, их деятельность затрагивала работу различных компаний, банков и киностудий Голливуда.

Как сообщалось, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.