НБУ заявил, что хакеры пытались, но не смогли взломать его сайт

Национальный банк Украины заявил, что его сайт также атаковали хакеры в ночь с 13 на 14 января, но нападение удалось отбить.

"Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ", - сказано на сайте НБУ.

Национальный банк утверждает, что киберзащита банковской инфраструктуры организована с применением новейших технологий киберзащиты и эффективным использованием комплексов и систем защиты.

При этом, учитывая хакерскую атаку, состоявшуюся на ряде правительственных сайтов, Национальный банк призвал банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.

Напомним, что в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти.

Власти заявили, что персональные данные граждан Украины не были скомпрометированы, их утечки не произошло. Контент сайтов так же не пострадал.