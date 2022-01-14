НБУ заявил, что хакеры пытались, но не смогли взломать его сайт

Регулятор призвал участников финрынка усилить свою киберзащиту.

НБУ заявил, что хакеры пытались, но не смогли взломать его сайт
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины заявил, что его сайт также атаковали хакеры в ночь с 13 на 14 января, но нападение удалось отбить.

"Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ", - сказано на сайте НБУ.

Национальный банк утверждает, что киберзащита банковской инфраструктуры организована с применением новейших технологий киберзащиты и эффективным использованием комплексов и систем защиты.

При этом, учитывая хакерскую атаку, состоявшуюся на ряде правительственных сайтов, Национальный банк призвал банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.

Напомним, что в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти.

Власти заявили, что персональные данные граждан Украины не были скомпрометированы, их утечки не произошло. Контент сайтов так же не пострадал.

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