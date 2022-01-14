Возможность записи звука в Twitter Spaces стала доступна всем

Возможность записи звука в Twitter Spaces стала доступна всем

Тестирование функции записи эфиров в аудиокомнатах Twitter продолжалось недолго: администрация сервиса объявила, что все пользователи устройств под управлением Android и iOS получили возможность записывать свои мероприятия в Spaces.

Источник изображения: #twitter#.com

Функция записи эфиров в аудиокомнатах роднит Spaces с подкастами в их классическом понимании. Пользоваться ей просто: перед началом выступления владельцу канала необходимо нажать кнопку записи. После этого сохранённая версия эфира станет доступной для публичного прослушивания и обмена в течение 30 дней после выхода. Владельцы аудиокомнат смогут в любой момент удалять все сохранённые записи. Однако администрация сервиса уточняет, что физически аудиофайлы станут храниться до 120 дней — на тот случай, если поступит жалоба о нарушении, и её нужно будет проверить.

Новые возможности Twitter Spaces помогут авторам контента регулярно проводить в аудиокомнатах эфиры и встречи, а по их завершении хотя бы на время публиковать записи без необходимости прибегать к сторонним инструментам. Пользователям же не придётся перестраивать свои расписания под графики интересующих их эфиров. А ещё это позволит платформе эффективнее конкурировать с Clubhouse — сервис аудиочатов добавил возможность записи эфиров в ноябре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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