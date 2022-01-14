В результате хакерской атаки пострадали 70 правительственных сайтов, - Госспецсвязи

Это самая мощная кибератака на Украине за последние четыре года.

В результате хакерской атаки пострадали 70 правительственных сайтов, - Госспецсвязи
Фото: facebook.com/dsszzi

В результате хакерской атаки, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Они могут возобновить работу еще до конца дня.

Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

По его словам, это была самая мощная кибератака на Украине за последние четыре года.

"Было атаковано около семи десятков центральных и региональных сайтов. Существенная часть этих ресурсов уже возобновила свою работу", - заявил он.

Государственные реестры в результате атаки не пострадали, поэтому пользователи мобильного приложения "Дия" могут не беспокоиться. Жора заверил, что персональные данные граждан Украины не были скомпрометированы, их утечка не произошла. Контент сайтов так же не пострадал.

"Мы собираем доказательства, анализируем log-файлы для того, чтобы понять весь маршрут реализации этой атаки. Как только мы убедимся, что в системе отсутствуют посторонние, нет вредоносного программного кода, и мы соберем все необходимые доказательства, работа этих сайтов будет восстановлена" , – сказал он.

В Госспецсвязи пока не готовы сказать, кто ответственен за кибератаку, но "первое информационное сообщение о том, что совершена атака на наши государственные сайты, были озвучены на информационных ресурсах соседнего государства".

"Я убежден, что в течение сегодняшнего дня нам удастся собрать доказательную базу и начать анализ файлов журналов. Думаю, что детальный разбор будет продолжаться", - заявил Жора.

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