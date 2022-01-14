Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, - СБУ
Работа большинства атакованных государственных ресурсов уже возобновлена, другие будут доступны в ближайшее время.
Во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было.
Контент сайтов также не изменился, хотя на главной странице разместили сообщения провокационного характера. Об этом сообщили в комментарии пресс-службы СБУ.
"С целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, была временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов. Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства", - отметили в сообщении.
Работа большинства атакованных государственных ресурсов уже возобновлена, другие будут доступны в ближайшее время.
Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
Спикер Киберальянса Шон Таунсенд обратил внимание, что роSSийское агентство "РИА Новости" очень оперативно написали о взломе украинских сайтов – ночью, через два часа после атаки.
"В EXIF картинки (с угрозами на трех языках. – Ред.) координаты указывают на парковку возле школы экономики в Варшаве, но я считаю, что все это сделано специально, чтобы поссорить Украину и Польшу", – отметил он.