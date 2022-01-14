Хакеры атаковали сайты правительства и "Дию"

Приложение "Дия" работает.

Хакеры атаковали сайты украинских министерств и портала "Дия". Некоторые веб-страницы не открываются, а на сайте Министерства иностранных дел размещена угроза.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА , за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в картинке на сайте.

Аналогичный текст написан еще на русском и польском.

Фото: скрин МИД

Представитель МИД Олег Николенко в Twitter написал, что в результате массированной хакерской атаки вебсайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают.

"Наши специалисты уже занимаются восстановлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", – добавил он.

На сайте Минобразования и науки угроз нет, но он не работает. На странице МОН в Facebook сообщили, что глобальная атака произошла в ночь с 13 на 14 января.

Портал "Дия" не открывается также, но работает приложение, подгруженные документы в нем сохранились.

Сайт Дии
Фото: скрин Дия
Сайт Дии

Вебсайты правительства, Минэнерго, Минзащиты окружающей среды, Минмолодежи и спорта и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не загружаются, Министерства внутренних дел, Минобороны, Мининфраструктуры, Минкульта, Минздрава, Минреинтеграции, Минюста и Минфина по состоянию на 8 утра работают корректно.

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