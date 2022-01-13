Apple заявила, что не блокировала «Частный узел» — функция по-прежнему доступна

На этой неделе некоторые пользователи iPhone обратили внимание на то, что функция «Частный узел» (iCloud Private Relay), которая позволяет подписчикам iCloud+ получать доступ к любым веб-сайтам, включая те, что были запрещены местными регуляторами, перестала функционировать. Теперь же Apple сообщила, что упомянутая функция не блокировалась, а выпущенная в прошлом месяце iOS 15.2 не могла стать причиной нарушения работоспособности инструмента «Частный узел».

Источник изображения: 9to5 Mac

«iCloud Private Relay — это инновационная служба конфиденциальности в интернете, которая позволяет пользователям с подпиской iCloud+ подключаться к интернету и просматривать страницы с помощью Safari более безопасным и конфиденциальным способом. Мы запустили бета-версию Private Relay, которая доступна в большинстве стран мира. Ни один из партнёров-операторов не заблокировал для своих пользователей возможность использования Private Relay. В iOS 15.2 не было внесено никаких изменений в iCloud Private Relay, которые могли бы отключить эту функцию. Пользователям рекомендуется проверить настройки своих устройств, чтобы узнать включена ли ретрансляция на смартфонах и в конкретной сети», — говорится в сообщении Apple .

Согласно имеющимся данным, на недоступность упомянутой функции обратили внимание клиенты оператора T-Mobile. Изначально в компании сослались на то, что причина проблемы может быть в iOS 15.2, но после заявления Apple поступило уточнение, согласно которому Private Relay может некорректно работать, если пользователь в настройках устройства отключил опцию «Ограничить отслеживание IP-адресов». Напомним, в РоSSии функция «Частный узел» не работает с сентября прошлого года.



