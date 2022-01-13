Детская песенка об акулах набрала рекордные 10 миллиардов просмотров на YouTube

С 18 июня 2016 года клип собрал более 32 млн лайков.

Клип на южнокорейскую детскую песенку Baby Shark ("Маленькая акула") установил рекорд. Он первым в истории набрал 10 млрд просмотров на видеоплатформе YouTube.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным Pinkfong Company, отметку в 10 млрд видео пересекло 13 января в 9:00 по киевскому времени.

На момент написания новости видео с 18 июня 2016 просмотрели 10 001 954 322 раза. Клип собрал более 32 миллионов лайков.

Напомним, в начале ноября 2020 года Baby Shark обогнала Despacito по просмотрам на YouTube.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Эминем установил рекорд прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Альбом The Slim Shady LP, вышедший в 1999 году, на Spotify прослушали более миллиарда раз.