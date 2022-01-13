СБУ разоблачила украинских хакеров, обокравших 50 иностранных компаний на миллион долларов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с киберполицией, американскими и британскими партнерами провели масштабную спецоперацию по ликвидации мощного хакерского сервиса.

Злоумышленники не только атаковали иностранные компании, но также предоставляли платные услуги по замене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа "заработала" более 1 млн. долларов США , информирует пресс-центр СБУ .

"В отличие от «обычных» VPN-сервисов, которые можно легально купить и пользоваться каждому, услуги злоумышленников имели гораздо более широкий функционал. В частности, позволяли сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. То есть это был чисто «бандитский» сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никакой власти или правоохранительным органам», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что организовали его граждане Украины, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов. Администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, а во избежание ответственности за свою противоправную деятельность маскировались под разнообразными никнеймами в сети Darknet.

Услуги сервиса были популярны среди членов международных хакерских группировок, которые регулярно:

взламывали системы государственных и коммерческие учреждения для сбора конфиденциальной информации;

распространяли вирусы-требители, шифрующие имеющуюся на ПК информацию и требующие у пользователя "выкуп" за ключ;

проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем.

Для легализации полученных от такой "деятельности" средств злоумышленники использовали ряд онлайн-сервисов, в том числе и запрещенных в Украине. На последнем этапе обналичивания их переводили на платежные карты разветвленной сети подставных лиц.

Правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи)

ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт)

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Следствие продолжается.