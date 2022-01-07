New York Times покупает спортивный сайт Athletic за $550 млн

Крупнейшая газета США станет еще больше.

New York Times покупает спортивный сайт Athletic за $550 млн
Фото: Wikipedia

Компания The New York Times, выпускающая одноименную газету, объявила о приобретении спортивного сайта Athletic.

Об этом сообщается на сайте NYT.

"Сделка приближает Times, которая имеет более восьми миллионов подписчиков, к своей цели - 10 миллионов подписок к 2025 году. Кроме того, газета предложит своей аудитории более глубокое освещение более 200 профессиональных команд в Северной Америке, Великобритании и Европе, за которыми внимательно следят журналисты Athletic", - говорится в публикации.

После завершения сделки Athletic будет работать отдельно от New York Times и его спортивного отдела, а оба учредителя (Алекс Мазер и Адам Гансман) останутся в руководстве издания. Издателем станет топ-менеджер Times Дэвид Перпич.

О том, что Athletic ищет покупателя или инвестора, было известно уже несколько месяцев. Среди возможных кандидатов на его приобретение называли издание Axios и букмекерскую контору DraftKings.

По состоянию на осень 2021 года у Athletic было 1,2 млн платных подписчиков, но прибыли издание не приносило.

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