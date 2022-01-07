Соцсеть Clubhouse теперь доступна в браузере

Соцсеть Clubhouse теперь доступна в браузере

С момента дебюта в 2020 году социальной сети Clubhouse пользователям всегда требовалось использовать мобильное приложение для взаимодействия с платформой. В скором времени это изменится, и люди смогут подключаться к комнатам в Clubhouse с помощью браузера, причём для этого не обязательно регистрироваться на платформе.

Источник изображения: shuzzr.com

Согласно имеющимся данным, разработчики Clubhouse начали тестировать новую экспериментальную функцию, которая позволяет взаимодействовать с соцсетью через браузер. В мобильной версии Clubhouse появится инструмент создания ссылок на комнаты, поделиться которыми можно будет, например, в социальных сетях или по электронной почте. После перехода по такой ссылке пользователи смогут присоединиться к числу слушателей прямо в браузере без необходимости скачивать и устанавливать клиент сервиса.

Хотя присоединиться к Clubhouse можно будет без регистрации, создавать ссылки на комнаты смогут только авторизованные пользователи. На данном этапе нововведение стало доступно ограниченному числу пользователей Clubhouse из США. Предполагается, что в случае востребованности возможность использования платформы через браузер будет распространена на другие рынки. Какие-то конкретные сроки не были озвучены, поэтому трудно сказать, как долго новая функция будет тестироваться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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