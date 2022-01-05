Во всем Казахстане полностью отключили интернет

Из-за массовых протестов в стране объявлено чрезвычайное положение.

Во всем Казахстане полностью отключили интернет
Фото: kurnyavko/Depositphotos

Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Сайты казахстанских интернет-ресурсов и государственных органов не открываются за границей, мессенджеры не работают.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сетей Netblocks и GlobalCheck.

"Власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер по всей стране. Ранее блокировка касалась только Алма-Аты. Началась борьба с VPN также по всей стране. В частности, блокируется протокол OpenVPN", – говорится в сообщении GlobalCheck.

"В соответствии с показателями работа ведущих сервисов мобильного интернета в Казахстане Kcell, Beeline и Tele2 остается существенно нарушенной в среду утром, поскольку президент Токаев объявил чрезвычайное положение на фоне усиления антиправительственных протестов", - сообщают в Netblocks.

Интернет в Казахстане отключили на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки и захваты админзданий.

Протесты начались из-за повышения цен на газ, но не прекратились и после решения властей снизить цены.

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