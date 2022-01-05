Киберполицейский с Волыни задержан за требование денег у вебкам-моделей

Правоохранителю инкриминируют систематическое взяточничество.

Киберполицейский с Волыни задержан за требование денег у вебкам-моделей
Фото: vol.gp.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало по подозрению во взяточничестве сотрудника киберполиции в Волынской области. Ему инкриминируют вымогание денег у вебкам-моделей за избежание уголовной ответственности.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры и в фейсбуке львовского территориального управления подразделения ГБР.

"Он устанавливал личности моделей и назначал им встречу. Во время встречи правоохранитель угрожал девушкам привлечь их к уголовной ответственности за якобы распространение порнографии. Избежать наказания, по словам правоохранителя, модели могли только ежемесячно платя ему по 300 долларов США", - говорится в сообщении.

В течение декабря киберполицейский получил от веб-моделей 2,9 тыс. долларов, а задержали его 4 января после получения очередных 1,5 тыс. долларов.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Действия правоохранителя предварительно квалифицировали по ч.3. ст. 368 УК (принятие неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает заключение от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Луцкое издание "ВолыньPost" утверждает, что задержанный работает старшим инспектором отдела противодействия киберпреступлениям. ГБР проверяет причастность к преступлению и некоторых его коллег.

Напомним, что осенью львовский суд оштрафовал мужчину, который сбросил откровенные фотографии своей девушки в вайбер-чат ОСМД.

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Киберполицейский с Волыни задержан за требование денег у вебкам-моделейКиберполицейский с Волыни задержан за требование денег у вебкам-моделей
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