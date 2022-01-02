С Microsoft Exchange случилась «проблема 2022 года», похожая на «проблему 2000»

1 января 2022 года из-за ошибки перестали работать почтовые серверы Microsoft Exchange. Проблема обнаружилась в модуле FIP-FS, который защищает корреспонденцию от спама и вредоносного ПО .

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Как удалось выяснить специалисту по кибербезопасности Джозефу Рузену (Joseph Roosen), проблема возникла из-за того, что значение даты хранилось в 32-битной переменной (int32), максимальное значение которой составляет 2 147 483 647. Однако даты в 2022 году, исходя из логики программы, начинаются со значения 2 201 010 001, которое превосходит максимально допустимое, в результате в механизме сканирования возникает сбой, и почта не доставляется адресату.

Для исправления ошибки Microsoft потребуется срочно выпустить обновление Exchange Server, в котором для хранения даты будет использоваться переменная, позволяющая хранить более крупные значения. В качестве временного решения пока предлагается отключить сканер FIP-FS — это позволит снова работать с почтой, однако пользователи будут получать больше спама и, возможно, вредоносных вложений.

Microsoft опубликовала официальное заявление, в котором признала факт наличия ошибки у версий Exchange Server 2016 и Exchange Server 2019. Компания подтвердила, что проблема вызвана ошибкой проверки данных с изменением года. Сейчас Microsoft активно работает над решением данной проблемы и обещает её исправить в ближайшее время.



