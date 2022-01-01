Google и Microsoft инвестируют в собственных облачных клиентов, чтобы отвоевать долю рынка у AWS

Google и Microsoft инвестируют в собственных облачных клиентов, чтобы отвоевать долю рынка у AWS

Google и Microsoft решили прибегнуть к новой стратегии конкурентной борьбы с лидирующим облачным провайдером Amazon Web Services — теперь они инвестируют средства в собственных клиентов, пытаясь завоевать их лояльность.

Источник изображения: Bethany Drouin / pixabay.com

Возглавив направление Google Cloud в 2019 году, Томас Куриан (Thomas Kurian) начал без стеснения использовать выделенные финансовые резервы компании (а это $142 млрд) для привлечения новых клиентов. Google произвела серьёзные вложения в производителя систем безопасности ADT ($450 млн), испаноязычный медиахолдинг Univision, специализирующийся на технологиях здравоохранения стартап Tempus Labs, а также финансовый рынок CME Group ($1 млрд). Все эти инвестиции являются частью новой стратегии компании, которая уже оправдывает себя: клиенты взяли многолетние обязательства использовать сервисы Google Cloud.

Аналогичную стратегию использует и Microsoft: в частности, она приобрела долю в стартапе Cruise (создан General Motors и специализируется на технологиях автопилота), который для развёртывания своих систем будет использовать облачные ресурсы Azure. Стратегия инвестирования в собственных клиентов может показаться нестандартным решением в борьбе за увеличение рыночных долей Google Cloud и Microsoft Azure, однако недавние масштабные сбои в работе AWS показали, что наличие альтернатив лидеру может быть полезным для государственных ведомств, бизнеса и конечного потребителя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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