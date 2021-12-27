Основатель Signal: даже Facebook безопаснее Telegram

Основатель Signal: даже Facebook безопаснее Telegram

Telegram заработал репутацию более безопасной альтернативы мессенджеров WhatsApp или Messenger, сопоставимой с отличающимся повышенной защитой данных месенджером Signal, только более известной. С этим не согласен основатель и глава Signal Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike), заявивший, что репутация Telegram с точки зрения кибербезопасности сильно преувеличена.

Источник изображения: Pixabay

Марлинспайк рассказал, что сообщения, отправленные через Telegram, хранятся на серверах компании в исходной форме или в виде обычного текста, без какого-либо шифрования для защиты личных данных пользователей.

Глава Signal отметил, что в этом отношении даже Messenger и WhatsApp компании Meta (прежнее название — Facebook) обеспечивают конфиденциальность лучше, чем Telegram. Оба эти приложения предлагают, как минимум, сквозное шифрование для всех текстовых сообщений, отправляемых через их платформы.

В свою очередь, Telegram хранит все данные в облаке в полностью открытом формате: тексты, общие мультимедийные данные, контакты. Даже Messenger предлагает минимальный стандартный протокол сквозного шифрования для данных, хранящихся на его серверах. В случае Telegram все, у кого есть доступ к его сервисам, имеют также доступ ко всей базе незащищённых данных пользователей мессенджера.

Ресурс Winfuture, первым сообщивший об этом, утверждает, что приложение Telegram по сути представляет собой открытое окно на серверы, хранящие всю историю всего, что происходило на платформе, которая видима для частного пользователя так же, как для операторов сервера. Если, например, хакер решит заняться слежкой за личными сообщениями пользователя в Telegram, он без особого труда сможет это сделать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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