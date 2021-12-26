«Пошел к черту!»: основатель Pink Floyd раскритиковал Марка Цукерберга и его Facebook

 Рок-музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс не разрешил Марку Цукербергу использовать песню Another Brick in the Wall для рекламы Instagram.

«Пошел к черту!»: основатель Pink Floyd раскритиковал Марка Цукерберга и его Facebook

Британский музыкант считает Цукерберга «одним из самых властных идиотов в мире»

Основатель Facebook Марк Цукерберг хотел использовать песню Another Brick in the Wall в рекламном видео, целью которого бы стало продвижение Instagram (принадлежит Facebook), предложив за это автору приличную сумму денег. Однако Роджер Уотерс оказался очень принципиальным человеком, и даже гонорар не смог изменить его отношение к Цукербергу, поэтому он ответил бизнесмену в весьма грубой форме.

Это послание мне от Марка Цукерберга (пришло сегодня утром) с предложением огромной, гигантской суммы денег. И мой ответ: «Пошёл к чёрту! Да ни за что!». Я говорю об этом только потому, что они представляют собой действующее исподтишка движение, которое пытается захватить власть абсолютно над всем. Так что те из нас, кто обладает хоть какой-то властью... а у меня есть немного власти, по крайней мере в отношении авторских прав на свои песни, и я не буду участвовать в этой чуши, Цукерберг! — заявил Роджер Уотерс.

«Пошел к черту!»: основатель Pink Floyd раскритиковал Марка Цукерберга и его Facebook

Уотерс послал Цукерберга после того, как тот предложил ему рекламный контракт.

Уотерса также очень удивляет успех Цукерберга, ведь его проект Facebook начинался c оценки девушек. «Как ему удалось стать несколько влиятельным?» — задается вопросом Роджер Уотерс – «Он же является одним из самых влиятельных идиотов в мире!»

Такое отношение Уотерса к Цукербергу и его проектам связано с тем, что, по мнению музыканта, Facebook и Instagram занимаются цензурой информации, включая материалы борющихся за освобождение Джулиана Ассанжа активистов, к которым относит себя и сам Роджер Уотерс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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