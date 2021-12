«Пошел к черту!»: основатель Pink Floyd раскритиковал Марка Цукерберга и его Facebook

Рок-музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс не разрешил Марку Цукербергу использовать песню Another Brick in the Wall для рекламы Instagram.

Британский музыкант считает Цукерберга «одним из самых властных идиотов в мире»

Основатель Facebook Марк Цукерберг хотел использовать песню Another Brick in the Wall в рекламном видео, целью которого бы стало продвижение Instagram (принадлежит Facebook), предложив за это автору приличную сумму денег. Однако Роджер Уотерс оказался очень принципиальным человеком, и даже гонорар не смог изменить его отношение к Цукербергу, поэтому он ответил бизнесмену в весьма грубой форме.

Это послание мне от Марка Цукерберга (пришло сегодня утром) с предложением огромной, гигантской суммы денег. И мой ответ: «Пошёл к чёрту! Да ни за что!». Я говорю об этом только потому, что они представляют собой действующее исподтишка движение, которое пытается захватить власть абсолютно над всем. Так что те из нас, кто обладает хоть какой-то властью... а у меня есть немного власти, по крайней мере в отношении авторских прав на свои песни, и я не буду участвовать в этой чуши, Цукерберг! — заявил Роджер Уотерс.

Уотерс послал Цукерберга после того, как тот предложил ему рекламный контракт.

Уотерса также очень удивляет успех Цукерберга, ведь его проект Facebook начинался c оценки девушек. «Как ему удалось стать несколько влиятельным?» — задается вопросом Роджер Уотерс – «Он же является одним из самых влиятельных идиотов в мире!»

Такое отношение Уотерса к Цукербергу и его проектам связано с тем, что, по мнению музыканта, Facebook и Instagram занимаются цензурой информации, включая материалы борющихся за освобождение Джулиана Ассанжа активистов, к которым относит себя и сам Роджер Уотерс.