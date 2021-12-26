Amazon и eBay повышают тарифы на пользование своими сервисами для украинцев

Мировые торговые гиганты Amazon и eBay сообщили о повышении тарифов на свои услуги для украинцев. Теперь для граждан нашей страны пользование этими популярными сервисами станет на 20% дороже. Компании заявили, что вынуждены были прибегнуть к такому шагу из-за того, что в январе 2022 года вступает в силу закон о так называемом "налоге на Google ".

Поэтому теперь для украинцев каждая покупка через эти популярные платформы будет обходиться на 20% дороже, чем это было до сих пор.

"eBay разослал украинским пользователям письмо-предупреждение о том, что должен добавить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) к своим услугам. Ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи", – говорится в сообщении популярного сервиса.

При этом в компаниях заявляют, что рост цен не коснется товарных объявлений, которые размещают наши сограждане на этих платформах.

Ранее о повышении стоимости своих услуг, которое также связано с вводом "налога на Google ", предупредила украинцев и сама компания Google . Там заявили, что пользование сервисами этой компании теперь будет обходиться украинцам дороже – на те же 20% НДС, которые будут взиматься с Google . То есть, в любом случае за все заплатят рядовые украинцы, а не мировые гиганты, которые работают на рынке интернет-услуг.

При этом в Google подчеркнули, что повышение расценок будет касаться только пользователей-физлиц. Для юридических лиц ничего не изменится.

Напомним, закон об уплате НДС (налоге на Google) был принят депутатами летом этого года. Украинская власть пошла по стопам европейской. В Европе некоторые страны стали требовать налоги с этих компаний еще с 2015 года.