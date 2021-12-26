Цены на интернет в Украине взлетят уже с начала следующего года: провайдеры назвали причины

В Украине взлетят цены на интернет. Они могут стать выше уже с самого начала следующего года.

В Украине взлетят цены на интернет: на сколько больше придется платить за доступ ко всемирной сети

Стоимость интернета растет практически с каждым годом. Однако эксперты предполагают, что в следующем году рывок цен будет ощутимо выше, чем в предыдущие. Наиболее вырастут цены в небольших городах и районных центрах.

Несмотря не ежегодный рост, в Украине цены на интернет – одни из наиболее низких в мире. При этом качество интернета остается довольно высоким. Провайдеры готовы и далее держать планку, однако затраты на их услуги растут с каждым годом. Поэтому, если не поднимать цену, то их бизнес очень скоро станет убыточным.

Специалисты называют несколько факторов, из-за которых приходится поднимать цены на интернет

  • Один из главных факторов – это необходимость содержать в штате и достойно оплачивать работу высококлассных специалистов. Поскольку обеспечение интернет-связи – это высокотехнологичная услуга, то для этой работы требуются специалисты высокого класса. Причем в маленьких городах им приходится платить столько же или почти столько же, как и в больших.
В Украине взлетят цены на интернет: на сколько больше придется платить за доступ ко всемирной сети

  • Еще одна причина – повышение минимальной зарплаты. Из-за этого растут налоги и расходы на фонд зарплаты персоналу.
  • Повышение затрат на интернет также зависти от роста цен на электроэнергию для юридических лиц. В то время, как для бытового сектора тарифы на электроэнергию намного ниже, предприятиям приходится оплачивать электричество по рыночным ценам.
  • Согласно новому закону, интернет-провайдеров переведут в другую налоговую группу. А значит, для них вырастут налоги, что также потянет за собой стоимость их услуг.
  • Повлияет на стоимость интернета и повышение стоимости кабельной продукции: на импортный кабель ввели ввозную пошлину.

На сколько вырастут цены на интернет?

Как говорят сами провайдеры, ежегодно они повышают стоимость своих услуг на 10-20%. В гривнах такое повышение составляет 15-20 гривен. Такая сумма не делает погоды в семейном бюджете, говорят провайдеры и переносится абонентами довольно легко.

В 2022 году рост цен может быть немного выше. Особенно - для небольших городов и райцентров. Ведь там затраты на интернет фактически те же, что и в больших городах. Однако численность пользователей намного меньше. Поэтому приходится разбивать все суммы на них. Из-за этого в небольших населенных пунктах повышение цен на интернет может составить около 30%, говорят эксперты.

Это довольно болезненно и ощутимо, особенно для людей, живущих в провинции, где получают далеко не столичные зарплаты. Однако иного выхода у провайдеров нет: либо снижать качество услуг и на какое-то время замедлить рост цен, либо повышать цены.

Напомним, ранее эксперты уже дали прогнозы на новые базовые расценки интернет-провайдеров в 2022 году.


Марченко Любов, Тудей

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