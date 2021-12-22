Google и Facebook будут снимать налоги с украинцев с 1 января 2022 года

Google и Meta (Facebook) с 1 января 2022 года будут взимать с украинцев налог на добавленную стоимость. Речь идет о рекламодателях, зарегистрированных в Украине, которые рассчитываются за рекламные услуги кредитной картой и имеют налоговый статус "Физическое лицо" или "Частный предприниматель", и при этом не зарегистрированы как плательщик НДС.

В компании Google анонсировали, что размер НДС будет составлять 20%. Нововведение не повлияет на клиентов со статусом "Юридическое лицо". Добавить или обновить свой налоговый статус в аккаунте Google Ads можно один раз, напомнили в компании.

Facebook также вводит налогообложение для украинцев с 1 января 2022 года и начнет взимать 20% НДС с продаж рекламы всем рекламодателям в Украине. Это коснется всех, у кого страна бизнес- или персонального адреса установлена как "Украина", и кто не подтвердил, что является зарегистрированным юридическим лицом или частным предпринимателем, и сами добавили номер плательщика НДС в свою рекламную учетную запись Facebook. НДС будет добавляться к счетам за рекламу автоматически по ставке 20%.

Украинцев оповестили о введении налогов в специальных письмах на электронную почту.

"На выполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнесы. Если у Вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица… в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса, вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине", — сказано в письме от Google .