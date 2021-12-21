Instagram рассматривает внедрение NFT, поскольку они могут стать важной частью метавселенной

Instagram рассматривает внедрение NFT, поскольку они могут стать важной частью метавселенной

Instagram ищет способ привнести NFT на свою платформу, объединяющую два миллиарда пользователей, поскольку её материнская компания Meta делает ставку на метавселеную. Генеральный директор компании Адам Мосери (Adam Moseri) на выходных заявил, что платформа работает над созданием функций, которые включают в себя невзаимозаменяемые токены.

Источник изображений: Thiago Prudencio / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Хотя NFT популярны как объекты современного искусства или предметы коллекционирования, они также являются цифровым ключом к открытию метавселенной, поскольку позволяют реализовать право собственности и его передачу в виртуальном мире. Мосери сказал, что Instagram пока не о чем объявлять, однако компания активно изучает NFT и способы сделать невзаимозаменяемые токены более доступными для широкой аудитории.

NFT продаются в Сети, часто связываются с криптовалютой и обычно используют технологии блокчейна. В 2021 году они привлекли к себе массу внимания. Продажи NFT в 2021 году выросли до впечатляющих $12 миллиардов, благодаря таким крупным брендам, как Adidas и Nike, активно использующим технологию, и успеху цифровых художников, таких как Beeple.

Хотя Мосери не вдавался в подробности касаемо невзаимозаменяемых токенов в Instagram, предполагается, что социальная сеть может предоставить своим пользователям инструменты для демонстрации созданных ими NFT или позволить людям оформить платную подписку на своих любимых создателей контента.

Первые слухи о планах Instagram, связанных с NFT, появились ещё в июле этого года, когда в Сеть утекли скриншоты приложения для доступа к социальной сети, демонстрирующие раздел для работы с невзаимозаменяемыми токенами. Instagram, вероятно, предложит пользователям интеграцию с криптовалютными кошельками, такими как Coinbase, MetaMask и Novi от Facebook.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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