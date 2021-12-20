Пятерых россиян будут судить в США за кибермошенничество

Один гражданин РоSSии сейчас экстрадирован в США, другие четверо находятся на свободе.

Один гражданин РоSSии экстрадирован в США и предстанет перед судом, еще четырем россиянам предъявлены официальные обвинения в участии в многомиллионной схеме взлома компьютерных сетей США и мошенничества с ценными бумагами.

Об этом идет речь в официальном сообщении Офиса прокурора штата Массачусетс.

"Гражданин РоSSии был экстрадирован в США из Швейцарии для предъявления обвинений в его причастности к международной схеме торговли закрытой информацией, похищенной из компьютерных сетей США ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, речь идет о 41-летнем жителе Москвы Владиславе Клюшине. Преступная схема принесла ему незаконную прибыль в размере десятков миллионов долларов. Он был экстрадирован в США 18 декабря. Судят его в Бостоне, первое заседание назначено на 20 декабря.

Еще два москвича, Иван Ермаков и Николай Румянцев, обвиняются в несанкционированном доступе к компьютерам с целью совершения мошенничества, в том числе с ценными бумагами. При этом Ермаков считается бывшим офицером ГРУ ГШ РоSSии.

Кроме того, двум жителям Санкт-Петербурга, Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову предъявлены обвинения в округе Массачусетс в сговоре с целью компьютерного взлома, похищения данных и махинаций с ценными бумагами.

Кроме экстрадированного Клюшина остальные четверо россиян остаются на свободе.

Согласно документам прокуратуры, Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в компании информационных технологий М-13 (Москва), связанной с органами государственной власти РФ .