Пятерых россиян будут судить в США за кибермошенничество
Один гражданин РоSSии сейчас экстрадирован в США, другие четверо находятся на свободе.
Один гражданин РоSSии экстрадирован в США и предстанет перед судом, еще четырем россиянам предъявлены официальные обвинения в участии в многомиллионной схеме взлома компьютерных сетей США и мошенничества с ценными бумагами.
Об этом идет речь в официальном сообщении Офиса прокурора штата Массачусетс.
"Гражданин РоSSии был экстрадирован в США из Швейцарии для предъявления обвинений в его причастности к международной схеме торговли закрытой информацией, похищенной из компьютерных сетей США", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, речь идет о 41-летнем жителе Москвы Владиславе Клюшине. Преступная схема принесла ему незаконную прибыль в размере десятков миллионов долларов. Он был экстрадирован в США 18 декабря. Судят его в Бостоне, первое заседание назначено на 20 декабря.
Еще два москвича, Иван Ермаков и Николай Румянцев, обвиняются в несанкционированном доступе к компьютерам с целью совершения мошенничества, в том числе с ценными бумагами. При этом Ермаков считается бывшим офицером ГРУ ГШ РоSSии.
Кроме того, двум жителям Санкт-Петербурга, Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову предъявлены обвинения в округе Массачусетс в сговоре с целью компьютерного взлома, похищения данных и махинаций с ценными бумагами.
Кроме экстрадированного Клюшина остальные четверо россиян остаются на свободе.
Согласно документам прокуратуры, Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в компании информационных технологий М-13 (Москва), связанной с органами государственной власти РФ.
Напомним, в прошлом месяце в Нидерландах задержали 29-летнего крымчанина Дениса Дубникова, являющегося соучредителем сети криптообменников. Ему грозит депортация в США, где он подозревается в отмывании денег роSSийских хакеров из группировки Ryuk.