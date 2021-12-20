Google закрыл доступ к некоторым файлам на "Диске": какой контент запретили

Google ограничивает доступ пользователей к некоторым файлам в облачном хранилище "Диска". К нежелательному контенту в компании отнесли вредоносные файлы, разжигающие ненависть, и откровенный контент.

Google закрыл доступ к некоторым файлам на “Диске“: пользователей предупредили об ограничениях

Уведомления о новых ограничениях пользователям разослали на электронную почту. В обновленной политике компании сказано, что когда на файл наложат ограничения, рядом с его именем может появиться соответствующий предупреждающий флаг. Файлом на "Google Диске" нельзя будет поделиться с другими пользователями или сделать его общедоступными по ссылке.

Google закрыл доступ к некоторым файлам на “Диске“: пользователей предупредили об ограничениях

В случае поступления жалоб специалисты компании могут просмотреть документы на Диске и удалить их, либо вовсе забанить владельца. Тогда пользователь больше не сможет пользоваться сервисами Google. В случае обнаружения незаконных материалов, компания также может передать информацию в правоохранительные органы.

Обо всех своих действиях Google будет предупреждать уведомлениями по электронной почте. Если файл был заблокирован несправедливо или по ошибке, у пользователя есть право подать апелляцию.

Данные ограничения по контенту уже вступили в силу. Google следит за безопасностью своих пользователей, именно поэтому вводит подобные ограничения.

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Лобанова Єлизавета, Тудей

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