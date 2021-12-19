С начала года роSSийские суды назначили четырем интернет-сервисам штрафов на более, чем 200 млн рублей.

Facebook и Telegram выплатили РоSSии штрафы из-за контента, который Москва считает незаконным.

Об этом пишет interfax.ru.

Facebook (теперь – компания Meta Platforms, Inc.) выплатила 17 млн рублей ($229,643) "за отказ удалить запрещенный в РФ контент".

Против компании было заведено четыре дела.

"В соответствии с банком данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в настоящее время в компании исполнительных производств нет", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Telegram выплатил РоSSии 15 млн рублей по шести исполнительным делам, возбужденным против компании.

"Наибольшие интернет-сервисы - Google , Telegram, Facebook, Twitter , TikTok, WhatsApp - регулярно привлекаются в РоSSии к ответственности за неудаление запрещенного контента, в частности, за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях", - говорится в сообщении.

Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн. рублей, добавляет издание.