Facebook и Telegram выплатили РоSSии штрафы из-за контента о "несанкционированных акциях"
С начала года роSSийские суды назначили четырем интернет-сервисам штрафов на более, чем 200 млн рублей.
Facebook и Telegram выплатили РоSSии штрафы из-за контента, который Москва считает незаконным.
Об этом пишет interfax.ru.
Facebook (теперь – компания Meta Platforms, Inc.) выплатила 17 млн рублей ($229,643) "за отказ удалить запрещенный в РФ контент".
Против компании было заведено четыре дела.
"В соответствии с банком данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в настоящее время в компании исполнительных производств нет", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что Telegram выплатил РоSSии 15 млн рублей по шести исполнительным делам, возбужденным против компании.
"Наибольшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp - регулярно привлекаются в РоSSии к ответственности за неудаление запрещенного контента, в частности, за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях", - говорится в сообщении.
Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн. рублей, добавляет издание.
Напомним, осенью Google обжаловал в РоSSии штрафы на более, чем $82 тыс.