Facebook заблокировал страницу Геращенко. Она считает, что из-за критики канала "Рада"

Это - первый прецедент блокирования страницы руководителя фракции украинского парламента.

Facebook заблокировал страницу Геращенко. Она считает, что из-за критики канала "Рада"
Фото: сайт Євросолідарності

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции «Европейская Солидарность» Ирины Геращенко.

Об этом сообщает сайт Евросолидарности.

Как отмечает Геращенко, это спланированная атака ботов, организованная Офисом президента из-за критичных постов о власти. Это - первый прецедент блокирования страницы руководителя фракции украинского парламента.

"Вы будете смеяться, но мне заблокировали Facebook. Впервые за 15 лет со времен существования моей страницы в соцсетях. Случилось это после моей сокрушительной критики слуг и коррупционных схем вокруг телеканалов РАДА и ДОМ”, – сообщила Геращенко.

Она отметила, что это - спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на ее проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях.

«Блокирование моей страницы в ФБ происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому Зеленский намерен вручить очередную повестку», – отметила Ирина Геращенко.

«Что ж, пишем жалобу в офис Facebook и продолжаем говорить правду. В Телеграме и Инстраграме», – добавила сопредседатель фракции.

Как ранее сообщила Геращенко, телеканал РАДА готовится к новому распилу миллионов государственных средств. «Телеканал РАДА меленькими буквами на своем сайте объявил об очередном творческом конкурсе с 15 декабря 2021 года по 21 декабря 2021 года. Обратите внимание, что на самом «обновленном» телеканале об этом ни слова за все эти дни не прозвучало. Предварительный отбор проектов состоится на четвертый рабочий день следующего рабочего после окончания срока подачи проектов», – отметила Геращенко.

Народный депутат сообщила, что «уже в следующий понедельник, 20 декабря, Банковая руками руководства ВР и Искусственного Аппарата распилит очередные миллионы!». «Уже официально закрепит в эфире положительных блогеров под разными фамилиями. А 30 декабря состоится презентация этих проектов», – сообщила нардеп.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook заблокирует аккаунты украинцевFacebook заблокирует аккаунты украинцев
Уязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество другихУязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество других
В Instagram появилась возможность встраивать профиль пользователя в сайтыВ Instagram появилась возможность встраивать профиль пользователя в сайты
Маск пообещал, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товарыМаск пообещал, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары
Apple удалила упоминания системы поиска запрещённых фото детей со своего сайтаApple удалила упоминания системы поиска запрещённых фото детей со своего сайта
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook заблокирует аккаунты украинцевFacebook заблокирует аккаунты украинцев
Джимми Уэйлс продал первую страницу "Википедии" в виде NFT-токена за $750 тысячДжимми Уэйлс продал первую страницу "Википедии" в виде NFT-токена за $750 тысяч
Китайские IT-компании ждёт волна сокращений персонала из-за давления властей на отрасльКитайские IT-компании ждёт волна сокращений персонала из-за давления властей на отрасль
Facebook обновил условия пользования с 1 декабряFacebook обновил условия пользования с 1 декабря
За ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной властиЗа ноябрь СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы государственной власти
Японская компания Zoom подала в суд на одноимённый сервис видеосвязи из-за прав на названиеЯпонская компания Zoom подала в суд на одноимённый сервис видеосвязи из-за прав на название
Facebook платит музыкантам и создателям аудиоконтента до $50 тысяч за использование её аналога ClubhouseFacebook платит музыкантам и создателям аудиоконтента до $50 тысяч за использование её аналога Clubhouse
Неизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсетиНеизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсети
Facebook была осведомлена об уровне «проблемного использования» своей социальной платформыFacebook была осведомлена об уровне «проблемного использования» своей социальной платформы
Meta обвинили в краже технологии — владелец Facebook всё отрицаетMeta обвинили в краже технологии — владелец Facebook всё отрицает
Последние новости
Подгружаем последние новости