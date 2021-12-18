Facebook заблокировал страницу Геращенко. Она считает, что из-за критики канала "Рада"

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции «Европейская Солидарность» Ирины Геращенко.

Об этом сообщает сайт Евросолидарности.

Как отмечает Геращенко, это спланированная атака ботов, организованная Офисом президента из-за критичных постов о власти. Это - первый прецедент блокирования страницы руководителя фракции украинского парламента.

"Вы будете смеяться, но мне заблокировали Facebook. Впервые за 15 лет со времен существования моей страницы в соцсетях. Случилось это после моей сокрушительной критики слуг и коррупционных схем вокруг телеканалов РАДА и ДОМ”, – сообщила Геращенко.

Она отметила, что это - спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на ее проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях.

«Блокирование моей страницы в ФБ происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому Зеленский намерен вручить очередную повестку», – отметила Ирина Геращенко.

«Что ж, пишем жалобу в офис Facebook и продолжаем говорить правду. В Телеграме и Инстраграме», – добавила сопредседатель фракции.

Как ранее сообщила Геращенко, телеканал РАДА готовится к новому распилу миллионов государственных средств. «Телеканал РАДА меленькими буквами на своем сайте объявил об очередном творческом конкурсе с 15 декабря 2021 года по 21 декабря 2021 года. Обратите внимание, что на самом «обновленном» телеканале об этом ни слова за все эти дни не прозвучало. Предварительный отбор проектов состоится на четвертый рабочий день следующего рабочего после окончания срока подачи проектов», – отметила Геращенко.

Народный депутат сообщила, что «уже в следующий понедельник, 20 декабря, Банковая руками руководства ВР и Искусственного Аппарата распилит очередные миллионы!». «Уже официально закрепит в эфире положительных блогеров под разными фамилиями. А 30 декабря состоится презентация этих проектов», – сообщила нардеп.