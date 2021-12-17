Facebook заблокирует аккаунты украинцев

Под угрозой блокировки оказались аккаунты с большим числом читателей. Facebook запустил рассылку пользователям в Украине. Владельцев популярных среди других фолловеров учетных записей предупредили о необходимости как можно скорее включить расширенную программу безопасности.

Причиной разработки и запуска программы Facebook Protect, которая подразумевает более расширенную и сложную систему безопасности аккаунтов, стали участившиеся попытки хакеров атаковать учетные записи с большим числом читателей. Речь идет об общественно значимых и популярных страницах в социальной сети Facebook.

"Для защиты от таких целенаправленных атак вам необходимо активировать программу расширенной безопасности", – говорится в тексте оповещений от Facebook.

Если будет замечено "что-то необычное при входе в учетную запись", то соцсеть автоматически будет применять более строгие правила при входе, чтобы уменьшить вероятность несанкционированного доступа к аккаунтам.

Facebook предоставляет возможность владельцам аккаунтов в Украине до конца текущего месяца включить функцию Facebook Protect. Если это сделано не будет, что уже 30 декабря 2021 года учетные записи будут заблокированы. Разблокировка возможна, но только после того, как владельцы профилей согласятся с новыми условиями.

Напомним, Facebook с 1 декабря 2021 года внес ряд важных изменений в работу соцсети. Кого коснутся новые правила?