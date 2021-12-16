Джимми Уэйлс продал первую страницу "Википедии" в виде NFT-токена за $750 тысяч

Деньги пойдут на благотворительность и новую соцсеть WT.Social.

Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс продал первую страницу сайта, на которой было написано "Hello, World!", в виде NFT-токена за 750 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте аукциона Christie.

Самая первая страница "Википедии"
Самая первая страница "Википедии"

Вместе с токеном Уэйлз продал компьютер iMac, с которого он впервые запустил бесплатную энциклопедию в сеть; его оценили в 187,5 тысячи долларов.

iMac Джимми Вейлза
iMac Джимми Вейлза

Вырученные средства Уэйлс планировал направить на благотворительность и социальную сеть WT.Social, которую он запустил в 2019 году.

После продажи NFT-токена страница "Википедии" из 2001 года будет размещена в интернете. Ее можно будет просмотреть и изменить, как и все страницы платформы. Но через пять минут после внесения изменений страница будет возвращаться в исходное состояние.

Владелец токена может закрыть доступ к этой странице или запретить ее редактировать.

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