Джимми Уэйлс продал первую страницу "Википедии" в виде NFT-токена за $750 тысяч
Деньги пойдут на благотворительность и новую соцсеть WT.Social.
Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс продал первую страницу сайта, на которой было написано "Hello, World!", в виде NFT-токена за 750 тысяч долларов.
Об этом сообщается на сайте аукциона Christie.
Вместе с токеном Уэйлз продал компьютер iMac, с которого он впервые запустил бесплатную энциклопедию в сеть; его оценили в 187,5 тысячи долларов.
Вырученные средства Уэйлс планировал направить на благотворительность и социальную сеть WT.Social, которую он запустил в 2019 году.
После продажи NFT-токена страница "Википедии" из 2001 года будет размещена в интернете. Ее можно будет просмотреть и изменить, как и все страницы платформы. Но через пять минут после внесения изменений страница будет возвращаться в исходное состояние.
Владелец токена может закрыть доступ к этой странице или запретить ее редактировать.