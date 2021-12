Маск пообещал, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары

По словам основателя Tesla Илона Маска (Elon Musk), компания будет принимать платежи в «мемной» криптовалюте Dogecoin за некоторые товары. Это новейший в серии твитов миллиардера, опубликованных в поддержку популярной, хотя и не самой ценной криптовалюты.

Источник: tesla.com

На этом фоне курс валюты, в последние пару месяцев переживающей не лучшие времена после взлёта в октябре, стремительно вырос на 33 % до $0,20 после твита, немного упав до $0,18 спустя некоторое время.

«"Тесла" позволит покупать некоторый мерч за Doge и посмотрим, как пойдут дела», — заявил Маск в Twitter . Конечно, речь идёт не об электромобилях. По данным Bloomberg, владельцам Dogecoin будут доступны товары вроде пряжек Giga Texas для ремней с логотипом Tesla, стоящие $150.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021