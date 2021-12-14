Маск пообещал, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары

Маск пообещал, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары

По словам основателя Tesla Илона Маска (Elon Musk), компания будет принимать платежи в «мемной» криптовалюте Dogecoin за некоторые товары. Это новейший в серии твитов миллиардера, опубликованных в поддержку популярной, хотя и не самой ценной криптовалюты.

Источник: tesla.com

На этом фоне курс валюты, в последние пару месяцев переживающей не лучшие времена после взлёта в октябре, стремительно вырос на 33 % до $0,20 после твита, немного упав до $0,18 спустя некоторое время.

«"Тесла" позволит покупать некоторый мерч за Doge и посмотрим, как пойдут дела», — заявил Маск в Twitter. Конечно, речь идёт не об электромобилях. По данным Bloomberg, владельцам Dogecoin будут доступны товары вроде пряжек Giga Texas для ремней с логотипом Tesla, стоящие $150.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

К слову, совсем недавно свистки Cyberwhistle, оформленные в стилистике футуристичных пикапов Cybertruck и продававшиеся за $50, «смели с полок» интернет-магазина почти мгновенно после начала продаж.

Илон Маск неоднократно высказывался в поддержку «мемной» криптовалюты Dogecoin, каждый раз такие высказывания приводили к взлёту её курса. Хотя такие «монеты» намного дешевле, чем стоили на пике популярности, у Dogecoin имеется довольно устойчивое сообщество фанатов, готовое вкладывать деньги и по мере сил оказывать информационную поддержку «мемным» криптоактивам, стоящим вполне реальных денег.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Уязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество другихУязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество других
Instagram запустила функцию Playback — она позволит поделиться своими лучшими историями за 2021 годInstagram запустила функцию Playback — она позволит поделиться своими лучшими историями за 2021 год
Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселеннойIntel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной
Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данныеУязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году
Блок рекламы


Похожие новости
Уязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество другихУязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество других
Сколько будет зарабатывать новый гендиректор TwitterСколько будет зарабатывать новый гендиректор Twitter
Развитие метавселенной будет невозможно без китайских и тайваньских подрядчиковРазвитие метавселенной будет невозможно без китайских и тайваньских подрядчиков
Google подписала контракт с издательством France-Press и будет платить за предоставленные новостиGoogle подписала контракт с издательством France-Press и будет платить за предоставленные новости
YouTube объявил, что будет скрывать количество дизлайков к видео. Ролик об этом стремительно набрал тысячи дизлайковYouTube объявил, что будет скрывать количество дизлайков к видео. Ролик об этом стремительно набрал тысячи дизлайков
YouTube перестанет монетизировать низкокачественные видео для детейYouTube перестанет монетизировать низкокачественные видео для детей
Facebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователейFacebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователей
Американский регулятор предупредил, что будет штрафовать продавцов за фейковые обзоры и отзывыАмериканский регулятор предупредил, что будет штрафовать продавцов за фейковые обзоры и отзывы
Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контентаTwitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента
Охота продолжается. Китай усилит борьбу с майнерами, которые маскируются под «исследователей данных»Охота продолжается. Китай усилит борьбу с майнерами, которые маскируются под «исследователей данных»
Последние новости
Подгружаем последние новости