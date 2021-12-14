Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной

Корпорация Intel первоначально не относилась к числу тех участников рынка, кто с явным восторгом воспринял идею создания метавселенной, но теперь её представители дают понять, что пользователи смогут извлечь выгоду из появления глобального виртуального пространства. Метавселенная, по мнению руководства Intel , позволит более равномерно распределять аппаратные ресурсы.

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Своими комментариями на этот счёт, как сообщает Reuters, поделился старший вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) с трибуны мероприятия RealTime Conference, посвящённого технологиям для метавселенной. Первой инициативой Intel по закреплению в данном сегменте рынка, по его словам, станет создание программного обеспечения для доступа к разделяемым аппаратным ресурсам с устройств, обладающих ограниченным быстродействием.

Например, если любитель игр с интенсивным использованием графических ресурсов ограничен лишь ноутбуком, но в соседнем помещении при этом находится невостребованный в конкретный момент игровой настольный компьютер, то система позволит использовать часть ресурсов последнего для ускорения графики в игре для пользователя ноутбука. Программное решение будет работать даже с компонентами конкурирующих компаний, как объяснил представитель Intel . Существенной материальной выгоды самой Intel оно не обеспечит, а конкуренты смогут получить доступ к соответствующей платформе. Всё это будет делаться для удобства конечного пользователя. Разработка профильного ПО будет строиться с активным использованием принципа открытого кода.



