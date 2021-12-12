Хакеры атаковали более 1,6 млн веб-сайтов на базе WordPress

Хакеры атаковали более 1,6 млн веб-сайтов на базе WordPress

Специалисты компании Wordfence, работающей в сфере информационной безопасности, зафиксировали резкий рост числа хакерских атак на веб-сайты на базе WordPress. Согласно имеющимся данным, всего за 36 часов было выявлено около 13,7 млн атак с использованием уязвимостей WordPress-плагинов и тем Epsilon Framework, которые исходят с 16 тыс. IP-адресов и направлены против более чем 1,6 млн сайтов.

Источник изображения: B_A / Pixabay

В сообщении сказано, что преимущественно атаки злоумышленников связаны с уязвимостями четырёх плагинов: PublishPress Capabilities, Kiwi Social Share, WordPress Automatic и Pinterest Automatic. Отмечается, что патчи для исправления некоторых уязвимостей были выпущены ещё в 2018 году. Однако некоторые из уязвимостей были исправлены только в этом году, поэтому они всё ещё могут оставаться актуальными. Кроме того, жертвами злоумышленников могут стать ресурсы, использующие темы Epsilon Framework, такие как Shapely, News Mag, Activello и др.

В большинстве случаев злоумышленники пытаются осуществить обновление параметров, таких как user_can_register, активируя и настраивая с правами администратора опцию default_role. В случае успеха злоумышленники регистрируют пользователя с правами администратора, что позволяет им перехватить контроль над уязвимым ресурсом.

Пользователям уязвимых плагинов и тем рекомендуется убедиться, что их сайты не были скомпрометированы в ходе масштабной вредоносной кампании. Для предотвращения атак следует обновить используемое программное обеспечение до актуальных версий. Также необходимо убедиться в отсутствии зарегистрированных учётных записей с правами администратора, которым такие привилегии не должны были быть выданы. Ознакомиться с полным списком уязвимых тем, а также актуальных версий ПО, можно на сайте Wordfence.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Уязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество другихУязвимость Log4Shell поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, CloudFlare, Tesla, Minecraft и множество других
Соцсети Трампа удалось привлечь $1 миллиард инвестицийСоцсети Трампа удалось привлечь $1 миллиард инвестиций
Instagram запустила функцию Playback — она позволит поделиться своими лучшими историями за 2021 годInstagram запустила функцию Playback — она позволит поделиться своими лучшими историями за 2021 год
"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году"Евро 2020", "Игра в кальмара" и "Холостяк": в Google назвали самые популярные среди украинцев запросы в 2021 году
Всего 8 компаний контролируют около 80 % мировой облачной инфраструктурыВсего 8 компаний контролируют около 80 % мировой облачной инфраструктуры
Блок рекламы


Похожие новости
Хакеры взломали криптобиржу BitMart. Инвесторы потеряли $150 миллионовХакеры взломали криптобиржу BitMart. Инвесторы потеряли $150 миллионов
После ухода гендиректора Twitter, известный инвестор Кэти Вуд купила более 1 млн акций компанииПосле ухода гендиректора Twitter, известный инвестор Кэти Вуд купила более 1 млн акций компании
В сеть «утекли» данные более 7 миллионов клиентов RobinhoodВ сеть «утекли» данные более 7 миллионов клиентов Robinhood
За 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИПЗа 2020 год в украинских соцсетях зафиксировали более 250 тыс. фейков о ковиде, - МКИП
В октябре СБУ заблокировала более 50 кибератак на органы властиВ октябре СБУ заблокировала более 50 кибератак на органы власти
Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого годаХакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года
Хакеры используют выходные для атак на госорганыХакеры используют выходные для атак на госорганы
Facebook выплатит более 14 миллионов долларов штрафа в СШАFacebook выплатит более 14 миллионов долларов штрафа в США
Электронные больничные оформили более 1 млн украинцевЭлектронные больничные оформили более 1 млн украинцев
Киберполицейские разоблачили украинского хакера. Пострадавшим нанесено более $150 миллионов убытковКиберполицейские разоблачили украинского хакера. Пострадавшим нанесено более $150 миллионов убытков
Последние новости
Подгружаем последние новости