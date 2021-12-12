Всего 8 компаний контролируют около 80 % мировой облачной инфраструктуры

Поднимая дискуссии о необходимости госрегулирования технологических гигантов, общественность обычно затрагивает вопросы конфиденциальности и отслеживания местоположения пользователей, но речь почти никогда не идёт о том, какие компании, по сути, контролируют большую часть мировых интернет-ресурсов. А их не больше десятка.

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Каждый день люди пользуются многочисленными приложениями и сервисами, но едва ли задумываются, где хранятся все сопутствующие данные. По информации Synergy Research Group, 67 % мирового рынка облачных услуг, который по итогам текущего года может превысить $150 млрд, контролируют всего 4 компании — приводятся данные за I квартал 2021 года. Безусловным лидером является Amazon Web Services, которой удалось завоевать внушительные 32 % этого рынка, существенно оторвавшись от конкурентов. Второе место досталось инфраструктуре Microsoft Azure с долей 20 %. Как видим, только этих двух компаний хватило на обслуживание 52 % рынка.

За парой лидеров следуют Google Cloud (9 %) и Alibaba Cloud (6 %) — эта четвёрка захватила две трети рынка. Остальные игроки, в число которых входят IBM Cloud (5 %), Salesforce (3 %), Tencent Cloud (2 %), и Oracle Cloud (2 %), совместными усилиями имеют долю в 12 % рынка облачных услуг. То есть на восьмёрку лидеров приходятся почти 80 % общего объёма. Именно эти компании обеспечивают инфраструктурную поддержку большинства существующих веб-сервисов. К примеру, Google , если и не имеет возможности просматривать содержимое хранилища Google Drive, то, как и другие облачные провайдеры, может обладать доступом к персональным данным миллиардов человек, которые пользуются многочисленными бесплатными сервисами.



